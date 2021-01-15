自來水泛黃致濾心變色　住戶憂對人體有害

台灣台北、新北有民眾周三（13日）表示，家中水喉自來水泛黃，導致淨水器濾心變色，擔心水質有問題，飲用後對人體有害。台北市政府周四（14日）召開記者會稱，預計約有450萬人受影響，台北自來水事業處將為民眾減免和補償共10日水費。新北市水利局同日表示，因翡翠水庫取水到底層礦物質含量高的水，因此氧化產生黃濁，強調不會對人體有害。

當地住戶在Facebook中發布濾心變色照片，引來民眾關注。新北市議員陳鴻源接獲訊息後向水公司反映，要求有關部門迅速處理，若水質確實有問題需追查原因，若無問題則需向民眾說明，避免引來擔憂。

市水利局水政科初步了解後表示，翡翠水庫比較底層的水礦物質鐵、錳含量較高，氧化後產生黃濁，但尚不至於對人體有害。台北自來水事業處目前已採集水庫、水管網和住戶家中的樣本分析，經內部討論後對外說明。

台北市政府在記者會上表示，受近日冷空氣影響，造成水庫下層的礦物質翻攪，亦因發電放流排放，導致上述情況發生。當局在會上指出，當接獲舉報後，已通知翡翠水庫管理局，提高放流水位至148米，目前已恢復正常用水，民眾受影響時間約36小時，相關部門將持續監測水質。