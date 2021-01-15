蓬佩奧︰對涉南海爭議的中國公民實施簽證限制

南海局勢日趨穩定之際，美國國務卿蓬佩奧周四（14日）宣布，為進一步保障南海航行自由，對負責或參與南海爭議地區大規模填海、建設或軍事化的中國公民實施簽證限制，當中包括中國國企高層、中共官員及解放軍，其直系親屬亦可能受限。惟聲明中未有具體名單。

蓬佩奧在聲明中強調，美國支持提出在南海擁有主權的東南亞國家，並會依據國際法採取行動，尋求維護他們的主權和利益，直至北京停止在南海的行為。

另外，美國商務部同日發布信息和通訊技術（ICTS）臨時規則，把中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴和委內瑞拉馬杜羅政權列為外國對手，禁止美國ICTS供應鏈與該些國家政府或企業的部分交易。上述規則將在發布日起60天後生效。

此前，美國商務部宣布把中國海洋石油列入美國貿易黑名單，指摘中海油協助中方在南海威嚇鄰國；同時把中國國企天驕航空產業投資有限公司列入軍事終端用戶名單，指天驕有能力開發、生產或維修軍備，例如軍機引擎等，對美國國家安全和外交政策利益構成重大威脅。