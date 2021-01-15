內地一連兩日本地確診破百　石家莊已建200間隔離屋

內地周五（15日）公布新增144宗新冠肺炎確診病例，其中本地個案佔135宗，是一連兩日破百。河北單日新增90宗本地確診個案，該省省長許勤周四（14日）與多名專家開會時表示，要堅決落實隔離規範，全力遏制疫情擴散。而正在石家莊市正定縣建興的集中隔離點，經工人全日24小時不眠不休趕工，已建成200間臨時屋。

河北周四公布新增一宗死亡病例，是相隔242天後內地再有患者死亡。從本月2日至14時上午10時，該省累計報告本地確診病例523宗，累計無症狀感染個案320宗。更令人擔心的是目前該省爆發的疫情有波及其他省區市之勢。周二（12日）和周三（13日），山西和浙江均發現從河北輸入的確診病例。

近日同樣爆發本地疫情的黑龍江省，周四單日亦新增43宗本地確診病例，全部來自綏化市望奎縣。另新增31宗本地無症狀感染個案，除望奎縣25宗，其餘分別出現在齊齊哈爾、大慶、伊春等市。

除河北和黑龍江，廣西和陝西過去一日各有一宗本地確診病例，境外輸入確診個案分別為廣東3宗、上海2宗，和江蘇、浙江、四川、陝西各一宗。同日新增66宗無症狀感染個案，55宗來自本地，11宗由境外輸入。全國至今累計87,988人確診、4,635人病亡。