美報告：對華貿易惠及國內經濟　減關稅或創14.5萬職位

美中貿易全國委員會（USCBC）周四（14日）發表「美中經濟關係」報告，指中美貿易戰高峰時令美國損失24.5萬個職位，但兩國若逐步降低關稅，將刺激經濟增長，2025年前可望增加14.5萬個職位。報告又提到，美方必須承認對華貿易將繼續惠及美國經濟、就業和全球競爭力。

USCBC委託牛津經濟研究院進行的研究，亦設想了貿易戰升級前景，預計若全球兩大經濟體進一步脫鉤，最壞情況下，美國國內生產總值（GDP）未來5年縮減1.6萬億美元（約12.4萬億港元），至2022年將有73.2萬個職位流失，到2025年再減少另外32萬個職位。

報告說，美國對中國的出口支撐國內120萬個職位，美企在華投資達1,050億美元（約8,190億港元），又稱未來10年中國將推動全球三分之一的經濟增長，因此美企要在全球獲得成功，就要維持中國市場准入。

USCBC主席艾倫（Craig Allen）支持總統特朗普改變中國貿易和技術轉移政策的做法，並表示委員會須說明中美關係不同政策帶來的影響，例如在關稅問題上，了解這些選擇所產生的經濟代價是非常重要。