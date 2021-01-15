美智庫評估全球潛在衝突風險　台海危機列最高級別

美國智庫外交關係協會（CFR）周四（14日）發表「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）2021年報告，首次將台海危機列為「全球潛在衝突中最高級別」。

這份調查報告自2008年起發表，列出全球30個潛在危機或衝突因素，評估未來1年發生可能性及衝擊美國利益的程度，兩項都分為高中低3個等級。報告指出，北韓持續發展核武與試射彈道導彈導致朝鮮半島軍事緊張升溫，是今年發生機率高、嚴重衝擊美國利益的第一級風險中頭號隱憂。

至於台海危機，在2019年首度被列入報告，連續兩次歸類於第二級風險，但隨着中美對抗加劇，中國大陸政府對台加強施壓，故今次躍升為第一級風險，發生可能性屬中等，但對美國利益造成嚴重衝擊，僅次於北韓核武、阿富汗、敘利亞、委內瑞拉衝突。

此外，中國與印度邊界爭議爆發軍事衝突從去年未被列入，躍升為第二級風險。中美在南方爆發武裝衝突則從第一級風險降為第二級，專家認為未來一年發生可能性低。