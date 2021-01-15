內地掛標語籲民眾勿返鄉過年　「傳染爹娘喪盡天良」惹議

年近歲晚，內地新冠疫情轉趨嚴峻。為減少民眾出行聚集，當局倡導民眾不要返鄉、就地過春節。因此，各地社區和企業單位連日來掛出充滿特色的標語橫額，成為網絡熱話，惟有些標語如「傳染爹娘喪盡天良」則被指惡毒。

部分標語大打感情牌、經濟牌，細數不回鄉過年的好處，「留在當地過個年，不給家人添麻煩」、「今年過年不回家，2月收入更可觀」、「是否被逼婚？是否被相親？何以解憂，唯有留守！」、「與其返鄉隔離十四天，不如留（江）蘇多賺四五千」。

不過有些標語則令人感到不快，如「帶病回鄉不孝兒郎，傳染爹娘喪盡天良」、「今年上門，明年上墳」、「拜年害人、聚餐找死」、「過年貓在家，大家樂哈哈。過年邀哪跑，肺炎把你找。」不少網民批評這類標語太惡毒、甚至低俗。

有人甚至將中國與日本抗疫標語作對比，如「日本：山川異域，風月同天；中國：帶病回村，不肖子孫」、「日本：今日關中事，蕭何共爾憂；中國：沒事到處跑，明年墳長草」，有網民認為，日本標語讀起來優雅，反觀中國標語卻顯得低俗，不禁發問：「誰才是華夏子孫？」