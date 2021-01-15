台總統府前發言人捲性醜聞　監察院通過彈劾

丁允恭因捲性醜聞辭去台總統府發言人一職。（中時電子報圖片）

台灣的總統府前發言人丁允恭因接連爆出與女記者幽會、逼前女友墮胎，甚至在辦公桌上發生性行為等醜聞，去年9月請辭獲准。監察院其後認為丁有辱官箴對事件展開調查，本月以全票通過對其彈劾，並將其移送懲戒法院，周五（15日）舉行記者會公布調查結果。

監察委員紀惠容在記者會上稱，Y女指控與丁在餐會認識後，兩次為對方墮胎，又曾在對方辦公室發生性關係，丁也承認，並因此辭職負責。紀惠容指出，丁的行為已構成性騷擾，嚴重損害政府信譽，且違反公務員服務法、性騷擾防治法相關規定，彈劾審查委員會本月7日以11票贊成、0票反對通過彈劾案。

丁允恭去年被爆與一名女記者在公寓過夜，當時報道他雖與前妻離婚但二人仍同居，其後又揭他於高雄市政府任職時，也曾與另一名女記者傳出曖昧。之後，台媒再接獲丁的前女友Y爆料稱，丁曾同時與4女交往。而丁與Y女交往期間，丁常要求Y女以打扮性感到其辦公室幽會，又在工作時間內在辦公室做愛，Y女因此懷孕卻被丁逼令墮胎。二人分手後，丁在社交網上傳二人親密照，Y女直斥丁毀其一生。

事發後，監委紀惠容、王美玉指出，丁身為高階政務官，言行舉止應為基層公務員之表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，與公務員應有之端正品操相違，事渉官箴，認為有調查釐清必要。