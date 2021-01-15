海關總署公布統計數據　上月進口煤量急增逾兩倍

國內多個省市去年底傳出限電消息，內地傳媒報道，為了確保民眾在寒冬時節的用電需求，內地政府大量採購煤炭，導致煤炭進口量在連跌7個月後，於上月突然顯著上升。據海關總署公布的統計數據顯示，去年12月進口煤量達3,900萬噸，比11月增長234.8%，較前一年同期更急升13倍。

報道指，內地去年全年進口煤及褐煤3.04億噸，年增長1.49%，是自2016年以來連續第5年錄得增長。在進口價格方面，按海關總署公布的價格測算，去年內地進口煤均價年比下降13.4%，與全球煤價因需求下跌的總體趨勢一致。報道續稱，去年內地煤炭進口量呈現「先漲後跌又回升」走勢，5月至11月大幅下降，其中10月跌幅高達46.56%，12月煤炭進口量又突然暴增。

分析指，進口煤激增與國內電煤供應壓力、煤炭進口政策放鬆有關。去年12月以來，湖南、江西等多地用電負荷創歷史新高。與此同時，受煤炭主產區產量受限、進口量下降等因素影響，供需陷入緊張，多地因供電不足相繼傳出停電消息。國家發改委要求各地政府「多措並舉」保持煤炭供需平衡，決不允許發生人為斷供情況，令煤炭進口量急增。