雪糕樣本驗出新冠病毒首例　部分貨品已流入市場

貨品樣本被驗出新冠病毒的同款雪糕。

內地首次出現雪糕樣本驗出新冠病毒。據天津市防控指揮部周四（14日）消息，該市津南區疾控部門在對該市大橋道食品有限公司送檢的雪糕樣本進行病毒核酸檢測時，發現3個樣本檢測結果顯示受感染。經查，涉疫雪糕一共生產4,836箱，其中2,747箱已售出。當局正追查病毒來源。

涉疫雪糕為每盒淨含量450克的家庭裝產品，被驗出帶有病毒的雪糕樣本，分別為朱古力味（批號20210105）、士多啤梨味（批號20210106），以及香芋味（批號20210107）。該批貨品的生產原料包括新西蘭奶粉、烏克蘭乳清粉等進口食品。

涉疫雪糕現場封存2,089箱，已出售的貨品中，1,812箱批發往外地，其餘本地銷售的935箱，絕大多數未售出，已知通過零售進入市場的貨品僅65箱共390盒。

截至當日下午2時，疾控部門已對涉事企業1,662人進行全面封控，當中700人核酸檢測結果顯示無感染，其餘人仍等待檢測結果。當局已禁止涉事企業人貨進出，對庫存涉疫雪糕進行封存，並追蹤已出貨的雪糕。涉事企業直接接觸貨品的工作人員，早前按規定分別於本月7日和10日接受定期核酸檢測，結果均無感染。