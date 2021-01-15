前協警不甘與女友分手　殺情敵洩憤判死刑

雲南前玉溪市華寧縣交警大隊協警魏冉，曾有3段戀情，分手後均認為遭到對方背叛，更以激進手段求復合。他去年與前女友黃娟分手後，強逼對方協助實施殺人計劃，將黃女的現任男友殺害。魏男事後到警局自首，法院近日一審判決，其故意殺人罪和非法侵入住宅罪罪成，判處死刑。

內媒指，魏男曾有3名前女友，第一段戀情結束後，為求復合，將兩人的私密影片發送給女方的親友，揚言要殺害對方父母。他與第二任女友分手後，持刀上門威脅殺對方全家。直到與黃女分手後，連夜進入對方家中，用尖刀、三棱刺、電擊棍將她的現任男友殺死，過程中黃女亦受輕傷。

據黃女表示，與魏男於2019年相識，發展成戀人關係，拍拖期間發現他與其他女生有曖昧關係，遂提出分手。魏男心有不甘，不斷糾纏、跟蹤、干擾黃娟，見對方有新戀愛對象，更在超市購買膠手套、尖刀等工具，殺害情敵洩憤。經醫生鑒定，死者是頸部血管斷裂致失血性休克死亡。

法院上月22日開庭審理，司法鑒定意見書顯示，魏冉有復發性抑鬱障礙，但在殺人時屬於完全刑事責任能力。法院認為，他有殺人動機和行為等，是直接故意殺人，故意非法剝奪他人生命，雖有自首情節，但不足以對其從輕處罰。法院判其犯非法侵入住宅罪，囚6個月；犯故意殺人罪，判處死刑。