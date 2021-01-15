國務院：兩節期間　各地應加強困難群眾生活保障

國務院周五（15日）召開常務會議，部署在兩節（元旦及農曆新年）期間，加強因受新冠疫情影響的困難群眾和低保群體的生活保障，以及進一步推進藥品集中帶量採購改革，以減輕群眾就醫負擔。

會議指，農曆新年臨近，國務院要求各地用好中央下撥的1,000億元（人民幣，下同，約1,200億港元）救助資金，並按時足額發放至群眾手中。有關部門需保持市場供應充足和價格平穩，並啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鈎聯動機制，及時向低保等群體發放相關補貼。

另外，加強已脫貧人口和邊緣人口監測；各地亦要對留在當地農民工、留校學生等的生活做好安排，加強留守兒童和老人關愛服務。會議強調，針對部分地區因疫情加強管控，要同步推進疫情防控，做好生活物資市場保供，讓群眾安心過年。

會議又提及，為解決國內看病貴的問題，近年推進藥品集中帶量採購和使用重大改革，截至去年底已開展3批集中採購，藥品平均降價54%，每年節約費用達530億元（約645億港元）。國家隨後會將基本醫保藥品目錄內用量大、採購金額高的藥品納入採購範圍；同時加強對中選藥品和耗材的監管。