全市嚴格管控進京人員　‌‌「14+7」觀察增7天健康監測

北京市政府周五（15日）召開疫情防控工作會議，就首都進京管理要求研究調度疫情防控工作。會議強調，對入境者嚴格落實「14+7」醫學觀察措施基礎上，再增加7天健康監測。北京市委宣傳部副部長徐和建同日表示，該市連續3天無新增本土病例及無症狀感染個案，強調中高風險地區人員非必要不進京，‌‌嚴格做好進京人員管控。‌‌

會上強調，有關部門加強集中觀察點防疫管理，在封閉管理區域醫學觀察措施上，加大人員、環境核酸篩查頻次，解封前必須經過審慎評估。另對入境北京者實施的14天集中觀察期滿，增加7天居家或集中觀察的措施上，再增加7天健康監測；進京通勤人員，須持工作證明、居住證明、72小時內核酸檢測證明、鄉鎮以上政府出具的介紹信。

北京市朝陽區衞健委副主任肖志鋒周五在疫情防控發布會上表示，截至周四（14日）全市已有150萬重點人群接種新冠疫苗；並希望農曆新年前完成9類重點人群緊急接種，同時堅持自願接種原則。至於預計接種率如何，肖表示會積極做好動員及組織工作，相信接種人群達到一定比例後，會形成免疫屏障。

此外，國藥集團中國生物董事長楊曉明日前接受官媒訪問時指出，正研製的新冠滅活疫苗於初步測試能對抵抗英國的變種病毒。集團近日對全球不同來源的毒株進行交叉中和保護試驗，數據顯示國藥疫苗對來自全球不同地區的毒株都有一定的中和作用，包括對英國變種毒株的測試。