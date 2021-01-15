美公布惡名市場名單　義烏商貿華強北等上榜

美國貿易代表辦公室（USTR）周四（14日）公布了2020年度盜版及侵權「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）報告，當中淘寶、百度網盤、拼多多等多間網上平台，以及義烏國際商貿城、深圳華強北電子商場等8個實體商場均榜上有名。

報告指出，自2016年以來，淘寶便已被認定為是惡名市場，但其假冒產品的數量仍然居高不下。而百度網盤出現不少侵權者，廣泛分享存儲在網盤上的盜版電影、電視劇和書籍的網站鏈接，且情況一直未有改善。

實體市場方面，福建、北京、廣東等省市多家商場均榜上有名。當中浙江省義烏市的義烏國際商貿城，被形容是世界上最大的小商品市場，有5萬間供應商向全球客戶銷售各種各樣的消費品，但大部分均是散裝出售。深圳市的華強北電子商城，該區購物中心各有幾百間電子設備和零件供應商，提供冒牌智能手機、SD卡等商品。

報告提到，假冒和盜版行為損害了美國經濟、知識產權，以及美國消費者的利益，據估計，每年進入美國的假冒和盜版產品的金額約佔總進口額的2.5%，將近5,000億美元（約3.9萬億港元）。美國貿易代表萊蒂澤亦在聲明中表示，將追究侵犯知識產權者的責任，確保美國企業有公平的機會使用其作品並從中獲利。