李慶元參與新黨運作　統派青年軍被免職

在台灣公開反獨的「新黨」近日出現人事變動，台北市議員李慶元加入新黨後並擔任黨團召集人，惟引起黨員不滿。該黨統派的青年黨員蘇恆、王炳忠、林明正周四（14日）在社交網發文，呼籲不滿李慶元回黨的黨員，聯名提案處理該適切問題。東網記者周五（15日）向該黨發言人陳麗玲，後者證實王炳忠、蘇恆已分別被免去黨發言人、副秘書長的職務。

蘇恆等三人周四在Facebook發布影片及文章，稱李慶元曾自行退黨，後來與民進黨台獨分子結盟，如今卻被黨中央「熱烈」迎回。他不但對過去惡行毫無反省，更攻擊堅持理念的黨員，引發眾多支持者疑慮。為了不讓新黨淪為綠營側翼，蘇恆三人表示，即日起接受黨員聯名向廉政勤政委員會正式提案，並會在本周全委會按程序提交新黨。

東網記者周五致電詢問陳麗玲，對方證實王炳忠已免去發言人一職，蘇恆亦被辭退副秘書長的職務，但目前兩人仍具黨員資格。截自周五晚，東網記者前往新黨官網的黨公職一欄見到，王炳忠與林明正目前顯示在青年軍幹部一欄，而蘇恆亦仍出現在副秘書長一欄。

本應是無黨籍的李慶元上周起加入新黨，並參與台北市議會新黨黨團運作。北市議會指出，依「台北市議會組織自治條例」規定，新黨議員達3人，3人同黨籍即可成立黨團運作，有議員黨團辦公室及補助費。李慶元事後表示，重返新黨的理由「一言難盡」，又指現任新黨主席吳成典在去年初接任後，二人曾就黨內的理念、運作模式溝通，願回到新黨創黨理念精神。