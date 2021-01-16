16歲網紅整容逾百次　自爆出現記憶衰退等後遺症

上海一名現年16歲的網紅周楚娜，3年前起開始整容，至今已接受手術逾百次，花費高達數百萬元（人民幣，下同）。她曾稱「每天基本都是術後恢復期」。內媒近日報道，周女因過度動刀引發不少後遺症，包括記憶衰退、皮膚鬆弛以及終身疤痕等，但她仍然表示：「但我後悔的是，自己為甚麼沒有早點整容，我永遠不會對自己的容貌滿意，總覺得下一次整容會更好看。」

周女目前還是在校學生，她在前年初曾於微博發布「整容日記」，追蹤者高達30多萬。她表示以前「眼睛小、鼻子塌」，與漂亮的女同學形成明顯對比，男同學總是給她取各種難聽的外號，讓其感到自卑；「還經常被區別對待，每次班裏大掃除，男生都會讓漂亮女生幹輕鬆的活兒，丟給我活兒的又髒又累」，直言感到沒有出路。

至13歲時，周女苦苦哀求母親帶她去做人生首場整容手術「埋線雙眼皮」。她指出變成雙眼皮後，「大家對我的態度親和了不少」。嘗到整容帶來的甜頭後，便逐步展開其「整容之旅」，在短短幾年間，她做了上百次整型手術，包括耳軟骨隆鼻、面吸黃金微雕、脂肪填充胸部等，儘管遇上新冠疫情令其減少整形次數，但她也在疫情期間動刀20次。

然而過度整容早讓周的身體出現狀況，她直言自己因多次開眼頭和割雙眼皮，導致眼角膜脆弱，加上過早戴有色隱形眼鏡、誤將卸妝水當隱形眼鏡液等原因，某日曾突發眼睛劇痛和視力驟降，另外，麻醉藥注射較多導致記憶力衰退，抽脂皮膚變得鬆弛，身體多個部位亦留下了疤痕，有些甚至要伴隨一生。