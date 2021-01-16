團夥以「免費遊」招客　赴境外賭場訛詐巨款

上海市嘉定區警方近日破獲一宗境外賭博欺詐案，犯罪團夥以提供「境外免費遊」招攬顧客，再將他們引到設下騙局的境外賭場，讓他們借下巨額賭債牟利。目前，已有17名團夥成員被捕，涉案金額高逾3,000萬元（人民幣，下同，約3,597萬港元），共發現20名受害人。

警方2019年接獲報案，有多名遊客反映參加「免費遊」後陷入欺詐賭局。警員梳理線索後發現，涉案集團曾涉及2015年一宗賭博打擊行動案件，當時賭場被迫暫停賭局，但事後仍有不法份子對借錢的受害人追債滋擾。然而當警方進一步偵察時，報案人士卻主動銷案，聲稱只是借貸糾紛。

經偵察後查明，涉事團夥夏姓首腦協同一眾親屬，先誘導顧客到境外並扣下護照，再將對方帶到自己租下的賭場，通過操縱賭局讓對方欠下巨款，待寫下欠單後才歸還護照讓其回國，最後在內地以恐嚇、非法拘禁、暴力等方式追債，以此獲得巨額財富。

夏男向警方表示，自己曾到境外賭博有過類似經歷，並從中獲得「靈感」，目標群體是內地經濟條件優厚、喜歡追求刺激的老闆，或是因家中房產拆遷獲利的年輕人等，他亦聲稱家產上億，旗下有酒店、物業公司、街市等產業。