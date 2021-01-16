兄弟涉偷開心果囚17年　最高法院下令重審

遼寧瀋陽一對曹姓兄弟，22年前遭指控盜走338箱美國進口開心果等，當時總值約22萬餘元人民幣（約26萬港元），被判入獄17年。曹氏兄弟稱開心果由男子蔡某濤提供，後者隨後卻多次翻供，法院駁回曹姓二人上訴。曹的代理律師周五（15日）表示，最高法院第二巡迴法庭日前已指令省高級人民法院審監二庭重審案件。

案發於1999年元旦，瀋陽鐵路局材料總廠的一個倉庫報稱遭竊去多箱開心果。警方依口供認定，兄弟曹慶三和曹波三曾帶備斷線鉗剪斷倉庫鎖頭，再租用6輛人力三輪車，分批把開心果運至瀋陽北行農貿市場銷贓。曹慶三隨後卻稱遭逼供，反指該批開心果由一名自稱堅果行老闆侄子的男子蔡某濤提供；堅持自己及弟弟未有偷竊。

然而，該名老闆侄子一直失去影蹤；曹姓兄弟隨後於2000年一審，被判處無期徒刑，詎料二人服刑時，卻發現蔡某濤的行蹤，遂要求翻案。蔡男最初承認供貨，但到上訴庭審時翻供，最終令曹姓兄弟的上訴兩次遭駁回；二人於2017年陸續出獄一直伸冤。

案件資料顯示，自稱「老闆侄子」的蔡某濤曾因故意殺人未遂，2001獲判死緩入獄。蔡男隨後被揭涉及上述案件，但他當時供稱因怕加刑槍斃，未有主動供認；直至警員在其身上搜出一張相片，上面寫有曹慶三家人的地址，才揭發他與上述案件有關聯。弟弟曹波三近日表示，由於蔡男最遲將於今年6月刑滿釋放，他和律師擔心現時若再無進展，屆時申訴將難上加難。