中紀委打貪　4名廳級官員同日受查

中紀委周六（16日）一連通報內蒙古4名廳級官員，涉嫌嚴重違紀違法，正接受自治區紀委監委紀律審查和監察調查。他們分別是內蒙古自治區交通運輸廳黨組書記、廳長白智，內蒙古煤田地質局前黨委書記、局長王振林，內蒙古自治區前旅遊局巡視員李鶴，錫林郭勒盟人大工委黨組成員、副主任、蘇尼特左旗旗委書記邢文峰。

現年58歲的白智是內蒙古達拉特旗人，曾擔任鄂爾多斯市委常委、秘書長、黨組副書記、常務副市長、自治區發改委副主任、黨組成員等職位。自2017年9月至今，他擔任自治區交通運輸廳廳長、黨組書記。

現年54歲的邢文峰是內蒙古武川人，自1987年8月參加工作，曾擔任蘇尼特右旗副旗長、旗委常委、蘇尼特左旗旗委副書記、旗委書記等職位。他自2017年1月至今，擔任錫林郭勒盟人大工委副主任，蘇尼特左旗旗委書記。

至於74歲的王振林，早年曾是解放軍北京衞戍區戰士，後在北京軍區內蒙古生產建設兵團工作，1992年進入內蒙古煤田地質局任黨委書記，1997年起兼任局長，2006年8月退休。66歲的李鶴是內蒙古托克托縣人，曾任呼和浩特市委常委、政法委書記，2011年8月進入內蒙古自治區旅遊局任副局長，2013年5月任該局黨組成員、巡視員，2014年12月退休。