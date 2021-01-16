美國在台協會倡台取代孔子學院　在美教中文

美國政府認為孔子學院佯裝成文化語言機構，實質為中國大陸展開影響力活動，去年要求關閉在美的孔子學院。美國在台協會（AIT）處長酈英傑周六（6日）表示，美國很多孔子學院已關閉，現在是時候讓台灣邁出步伐補上缺口，在當地提供中文教學，講述與孔子學院不同的台灣歷史。

AIT周六與學術交流基金會，共同舉辦華語教學論壇。酈英傑致詞時表示，感謝台灣願意在新冠疫情期間挺身而出，積極在華語教學扮演重要角色，認為現在是加強美台教育合作的良機，特別是在中英文教學領域。他鼓勵準備前往美國教中文的助教趁機介紹台灣，雖然目前充滿不確定性，但相信美國很多學生迫不期待和不同老師學習中文。

台外交部長吳釗燮在會上表示，台美官方首次在教育領域建立制度化，也是台美雙方政府跨部會合作，意義重大。他指出，推動台美華語教學合作是外交部近年其中一個工作重點，上月兩地便簽署了國際教育合作備忘錄，啟動「台美教育倡議」。

台國安會副秘書長徐斯儉則表示，多國近年漸漸認識到大陸利用孔子學院滲透教育體系及擴張影響力，美國政府因而警告各級學校與孔子學院合作的風險，又指台灣的民主自由成為各國學習華語的首選。