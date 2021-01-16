台駐美代表晤美國務院官員　討論擴大全球舞台角色

美國日前宣布，取消所有涉及與台灣接觸的自設限制。台灣駐美代表蕭美琴周五（15日）前往美國國務院，與國務院國際組織局代理助卿的普賴爾（Pamela D. Pryor）會晤，二人手握象徵美台友好的黑熊公仔合照。

蕭美琴與普萊爾在美國國務院內會面，普賴爾其後在Twitter發文稱，很高興歡迎蕭美琴來到，討論美國對擴大台灣全球舞台角色的支持。普賴爾又稱，台灣有很多可以與世界分享的東西，亦有歷史悠久的正面國際參與經驗，呼籲「是時候停止把台灣排除在外」。

國際組織局在Twitter上載蕭美琴與普萊爾的合照，二人一起拿着一隻台灣黑熊公仔，吸引到外界的眼球。國際組織局表示，二人討論到台灣對全球衞生與繁榮作出的貢獻，又打趣稱有位擔任「特別訪客」的台灣黑熊與會，強調永遠歡迎。

蕭美琴則指，黑熊公仔是由紐約台僑團體製作，當日親自帶一隻送給普賴爾。美國駐聯合國大使克拉夫特去年9月在Twitter，分享美日台有關全球合作及訓練的視像工作坊照片，背景亦展示了一隻台灣黑熊公仔。