省內多地建方艙醫院　擬設近萬個隔離房間

河北近日爆出多宗本土感染新冠肺炎個案，省內多地政府計劃興建方艙醫院。省當局近日公布稱，將在石家莊建3,000套房間，命名為「黃莊公寓」用作隔離場所；南宮市周六（16日）已建成1,500個集中隔離房間，預計利用一周時間，在6個地點再建成6,500個房間，佔地1.5萬平方米。

石家莊市出現大量確診患者後，除了要求部分民眾居家隔離外，同時展開建設方艙醫院的工程。截至周五（15日）已建成300個隔離房間，均配置洗手間、桌椅和床鋪等，另提供免費Wifi。南宮市委宣傳部周六發布消息稱，當地自周日（10日）起建造方艙醫院，已建成部分隔離房間，每間房為18平方米，配有電暖氣、廁所、牙刷和熱水壺等。

石家莊市防疫辦周五印發《石家莊市郵政快遞和外賣從業人員每72小時開展一次全員核酸檢測工作方案》，要求由當日起，全市範圍內對行業從業員定時開展全員核酸檢測（中、高風險地區除外），當中免費為郵政速遞從業員檢測，同時將進一步加快恢復全市郵政速遞業收派服務，保障群眾生活物資寄遞需求。

另外，內地有網民發布涉河北疫情的虛假訊息，被警方行政拘留和罰款。有網民在微信群組聲稱「石家莊死了200多人」，曲陽縣警方隨後逮捕一名27歲楊姓男子，行拘6天和罰款100元人民幣（約120港元）。