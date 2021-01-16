蓬佩奧稱武漢病毒研究所多人早染疫　促世衞施壓調查

世界衞生組織新冠病毒溯源國際專家組，周四（14日）已抵達湖北武漢以追查疫源。但美國國務卿蓬佩奧周五（15日）再次把矛頭指向中國，稱相信中國科學院武漢病毒研究所前年秋天已有研究員染疫，促請世衞專家就相關問題向中方施壓，調查該研究所，並要求中方勿加以阻撓。

蓬佩奧在聲明中表示，因應世衞專家赴華調查疫源，美方分享有關武漢病毒研究所的新資訊協助調查。他指出，美國政府有理由相信在首宗確診個案出現前，該研究所已有多名研究員在前年秋天患病，出現與新冠肺炎一致的症狀；質疑該研究所新發傳染病研究中心主任石正麗指研究所「零感染」的說法。

聲明又指，武漢病毒研究所在2016年已在研究蝙蝠冠狀病毒RaTG13，其與研究所去年1月確定的新冠病毒相似度達96.2%；指摘該研究所有關RaTG13及類似病毒的研究工作透明不足，認為當中可能涉及增強病毒傳染性及致命性的研究。雖然武漢病毒研究所自稱是民間機構，但美方認為其與中國軍方關係密切，自2017年為解放軍進行動物實驗等機密研究。

蓬佩奧表示，今次疫情本來可以避免，但中國卻拒絕包括美國的各方協助，至今仍扣住科學家所需的重要資訊，拒絕拿出來保護世人免受這個以至下一個致命病毒威脅。美方重申，中方應讓世衞專家不受限制地取得病毒樣本、實驗室紀錄、接觸研究所人員及知情者，以確保世衞的最終報告可靠。