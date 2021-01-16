石家莊今增32宗本土新冠確診　封閉管理至下周二

河北本月初爆發新一輪新冠疫情，省內多市相繼「封城」。河北省周六（16日）召開疫情防控新聞發布會，宣布石家莊、邢台南宮市繼續封閉管理至下周二（19日）；廊坊市固安縣則繼續實施封閉管理至本月25日。

相關負責人在發布會上表示，周六截自早上10時全省新增32宗本土確診，病例均在石家莊市；新增9名無症狀感染者，均在石家莊藁城區。本月2日至今，河北全省累計報告688宗本土確診病例，其中石家莊646宗，邢台市41宗，廊坊市1宗。

負責人又指，石家莊第二輪核酸檢測檢出247宗感染個案，涉及8個縣、市、區，主要集中在藁城區。邢台第二輪檢測則發現18宗感染個案，均來自邢台南宮市。石家莊、邢台南宮市、廊坊市固安縣均需要繼續實施封閉管理。邢台市除南宮市外的其他地區，從周六起有序恢復正常生產生活；廊坊市除固安縣外的其他地區，則繼續實施封閉管理至下周一（18日）。

經過中國疾控中心與河北疾控中心共同對來自石家莊、邢台市多宗病例樣本進行基因測序比對，目前排除是次爆發的疫情與內地既往本土疫情有關，初步認為病毒最大可能由境外輸入。負責人又指，現在多條線索都在緊張排查過程中，目前還沒有得到最終的結論。