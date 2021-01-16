台市議員罷免案通過　選委會下周五審定投票結果

台灣桃園市民進黨籍市議員王浩宇，早前因網上發表具爭議性言論，遭民眾聯署提案罷免。罷免案周六（16日）舉行，截至下午6時，同意罷免的票數已達8.4萬票，突破《公職人員選舉罷免法》門檻，令王成為六都首位遭罷免的市議員。中選會將在下周五（22日）前審定投票及公告罷免結果。有台媒發現，王在同日關閉其Facebook的留言權限。

選舉委員會表示，該選舉區有327,758名選民，按照規定，同意罷免票數要達25％；換言之，要有81,940張同意罷免票，罷免案才會獲得通過。桃園市選委會表示，若罷免案通過，被罷免人從公告日起解除職務，依照地方制度法規定，由於同一選舉區缺額未達1/2以上，因此缺額將不再補選或遞補。

對於這次罷免的通過，有台媒分析，王浩宇時常透過Facebook發表爭議性言論，例如他曾高調支持瘦肉精豬肉進口台灣、發表疑似侮辱原住民的圖片，引起民眾不滿，令其負評激增。王在高雄市議長許崑源墮樓身亡時，曾發文諷刺對死者不敬，遭受網民批評，最後導致民眾聯署罷免。

民進黨發言人顏若芳表示，選舉與罷免，都是憲法保障人民行使的基本權利，該黨將尊重民眾行使罷免權及其結果。國民黨指，王浩宇以綠黨身份當選卻改投民進黨，爭議言行罄竹難書，引發強烈的負面評價，這次的罷免案通過，是給「所有恣意妄為的政治人物最嚴厲的警惕」。民眾黨表示，王為了搏出位在網上製造對立，造謠生事，撕裂台灣社會，罷免案通過反映了選民聲音。