富豪行賄筆記揭司法界腐敗　台監察院將查處違規法官

台媒周六（16日）報道，台灣佳和集團董事長翁茂鍾，早前涉籠絡前公懲會委員長石木欽等逾百名法官及檢警調人員，並以筆記本記錄自己招待公職人員吃飯、贈送名貴衣服、名酒和組團買股票等行賄手段，有如現代版《官場現形記》。台司法院早前介入調查，並透過翁的筆記本揭發事件，石最終遭彈劾，亦已陸續完成調查工作，下周一（18日）公布「違失行為」法官的結果，並移交至監察院查處。

報道指，案件源於前年8月間，台北地檢署偵辦石木欽涉嫌濫用職權、妨礙司法公正，檢察官調查後雖然沒有發現涉及刑事犯罪，但認為他有行政不法之嫌，於是最高檢察署將案件移送司法院調查，惟石遭當局約談後火速請辭，令案情變得更撲朔迷離。台媒分析指，石離職的原因是當局已掌握關鍵證據，即是翁的筆記本。

筆記本詳細記錄台灣司法界的黑暗腐敗，包括翁多次設宴招待司法人員；更與他們打高爾夫球聯絡感情，給予他們股票內幕。懲戒法院審理石的彈劾案時，發現他在1997年至2017年期間，與當時仍有官司在法院審理的翁茂鍾飲宴，並為其提供法律意見，石又以妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制怡安、聯亞公司股票獲取利益。

監察院更指出，翁茂鍾案的民事訴訟在最高法院審理時，當時仍是保密分案，承審法官及合議庭不對外公開，但石竟告知翁男有關案件的結果，翁更親自到最高法院拜訪石與庭長吳雄銘。監察院彈劾石男後，認為涉案的逾百名官員也有進一步調查必要，因此要求司法院、法務部及調查局、警政署等，須在下周一前提交調查報告至該院，亦會依翁的筆記本內容及彈劾書內容，約談涉案官員。