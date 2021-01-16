台醫院再增1護士確診　逾50醫護需居家隔離

台灣桃園一間醫院早前有2名醫護感染新冠肺炎，成為相隔多月全台再出現本土病例，醫院員工獲安排核酸檢測。中央流行疫情指揮中心原訂下周日（17日）統一公布檢驗結果，惟周六（16日）晚10時緊急召開記者會。指揮官陳時中表示，在第二波採檢中驗出多1名確診者，為20多歲女護士，曾與早前染疫的醫生接觸。

陳時中表示，新增病例周一（11日）的採檢結果未有染疫，期間除了上班外皆待在家中。至周四（14日）出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，翌晚因出現發燒而回醫院採檢，至周六確診，目前已入住隔離治療。事後，院方已將患者上班的病房關閉，進行全面消毒，有關病人安排一人一室隔離，目前醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。

據此前報道，北部某醫院早前證實一名醫生確診，發病前曾經照顧新冠重症個案，本月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，至周二（12）確診，其同住女友為同院護理師同樣確診。指揮中心隨後對涉事醫院近2,500員工進行檢測，首批緊急採檢的522名接觸者，結果均排除染疫；至周五（15日）起，當局再針對第二批共452人，與染疫醫生同科系、曾短暫接觸的醫護人員擴大採檢。