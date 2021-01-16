MIT華裔科學家遭起訴　中國學者去信校方聲援

美國麻省理工學院（MIT）美籍華裔科學家陳剛，涉嫌在未申報下收取約2,900萬美元（約2.26億港元）外國研究經費，遭控電匯欺詐，周四（14日）在波士頓聯邦法院提堂。內地「千人計劃」發起人之一、首都醫科大學校長饒毅周五（15日）去信MIT校長及副校長，重申美方的拘捕行動為「種族主義行為」，強調如果不支持陳，MIT將被認為參與了本世紀最糟糕的學術界種族歧視案例之一。

饒毅表示，陳與中國的關係是學術界非常正常的關係。他表示校方應清楚知道陳與南方科技大學的關係，因為南科大所在的深圳市領導曾經訪問MIT，並與校方高層會晤。陳與南科大簽署的合約，是代表MIT而其個人的。因此陳剛為南科大提供諮詢絲毫不是秘密。

聯邦調查局對陳的關鍵指控，是他未向美方披露在中國的專家頭銜。饒毅批評指控荒謬，研究經費發放機構要求申請人披露相關關係，是為避免同一研究得到多重經費支持；但該關係都無關陳剛的研究經費，所以他不需要在申請研究經費時披露。而且，有關關係是大多數學者的一般校外活動，不影響經費評審過程。

他解釋指，美國科學家為外國基金發放單位（如中國國家自然科學基金委）評估是常規工作。如果不披露為中國國家基金會評估預算是罪，那麼幾乎所有MIT教授都可以被指控曾經為以色列，意大利或英國政府的預算機構評估過研究論文。單單挑出中國的基金會定義為政府機構，行為帶有種族色彩。