雞卷無雞肉被顧客痛批　老闆解釋命名和諧音有關

台灣一名售賣雞卷的小食店老闆，近日遭客人投訴，指雞卷裏沒有雞肉只得魚漿，老闆解釋「雞卷」命名原自早期居民用多種剩菜包覆造成，而台語中「雞」和「多」發音相似，因而得名，但客人仍拒接受並大吵大鬧，老闆只好收回食物並退款。

老闆在Facebook「爆怨公社」上發文表示，這名客人向其拍桌投訴後，他已立即解釋「雞卷」的由來是諧音，以前是由多種剩菜和豬油包起來而得此名，但對方聽不進去，說當地的雞卷都吃過，只有這裏沒有雞肉，並三度拍照怒吼：「沒人像你這樣做生意的啦，這麼不老實，欺騙消費者！」

最後老闆同意退款，這名客人卻不客氣地說「端走！看了就礙眼」，老闆無奈再解釋：「如果我菜單上面寫雞肉卷，然後裏面沒加雞肉，是我活該被你罵做生意不老實，但是雞卷就沒有人在加雞肉的啊！」但説辭統統不獲對方接納。老闆後段寫道：「春卷、老婆餅、太陽餅要怎麼說啦？」

網民紛紛留言對老闆表示同情，有人稱「客人也太兇了吧，老闆好無辜」、「我真的沒吃過有包雞肉的雞卷」、「原來雞卷是這樣取名的，學到一個知識」。根據網上介紹，雞卷最初是使用豆腐皮包裹剩菜，然後油炸切片的農家菜餚，後來成為風味點心，內餡是台灣剩菜常見的豬肉蔬菜等，雞卷取此名有「多出剩菜之卷」的意思。