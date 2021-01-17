警破直播平台詐騙案拘184人　女主播誘騙充值消費

湖南長沙市警方上周六（16日）公布，長沙縣公安局近日破獲一宗特大直播平台電訊詐騙案，拘捕184人。該詐騙集團成員冒充公司推出的「女主播」與客人聊天，誘導受害者參與直播對決活動，勝者可見「女主播」真人，甚至談戀愛、約會等，以此誘騙苦主充值消費，當中有人最高被騙200萬元人民幣（約240萬港元）。

警方指，去年6月在轄區發現一處疑似利用直播平台實施電訊詐騙的據點，分別在7月及10月，先後搗破2個涉案的詐騙團夥，分別拘捕30人及91人。在辦理上述兩宗案件過程中，警方獲得一條關鍵線索，長沙地區存在多個類似詐騙據點，並發現一個特大直播平台的詐騙集團。

詐騙集團組織嚴密，分工明確，以「公司化」運行，內部分為「管理層」、「主播」和「聊手」。犯案時，「聊手」通過社交軟件物色詐騙對象，前述的女主播行騙受害者，以見面、戀愛來吸引他們充值消費。至上周一（11日）晚，警方展開收網行動，在長沙縣和長沙市岳麓區、天心區、雨花區等地的6個據點拘捕涉案成員，目前已有132人被刑事拘留。