瓷磚高空墮下撃中老婦致半身不遂　221住戶須賠償

潘婦（左圖）在自家住宅（右圖）樓下被擲中頭部。

雲南昆明市一個屋苑日前發生高空擲物事故，一名路過的老婦被從天而降的瓷磚擊中頭部，造成半身不遂，更花費約30萬元（人民幣，下同，約36萬港元）醫藥費。由於無法找到肇事者，家屬將事發樓宇共225名住戶和物業公司告上法庭。法院上周五（15日）判處家屬勝訴，共221戶需須平均賠償約3,600元（約4,314港元）。

事發於2019年7月，潘姓老婦和女兒外出回家，剛走到樓下就被手掌大的瓷磚擲中頭部，潘婦當場倒地不起。據目擊者表示，老婦倒在草叢，其女兒用手緊按其頭部傷口，但仍血流不止。潘婦送至附近醫院急救，其後又輾轉數間醫院住院治療，經司法鑑定其傷殘等級達至二級。

潘婦女兒表示，自己與丈夫在事發小區居住，月租約600元（約719港元）的房屋，母親原本是從家鄉前來幫助自己照顧子女，未料遭此橫禍，令一家人債台高築，加上找不到肇事者，只能起訴事發區域內所有人來獲得賠償。

法庭審理過程中，有4名戶主提出有力的不在場證明，因而被撤銷控罪，其餘住戶須承擔80%的責任，合計約79萬元（94.7萬港元），物業公司則承擔20%的責任，判賠約20萬元（約24萬港元），總金額約99萬元（約118.6萬港元）。