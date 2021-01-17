新樓盤排氣道爆炸　業主質疑偷工減料要求退房

浙江省溫州市平陽縣一新樓盤，用來排放煙霧、廢氣的排氣道近日突然發生爆炸，外牆嚴重損毀，現場一片狼藉。有業主投訴，新樓交吉不足兩星期，未入住就發生爆炸，質疑發展商興建時偷工減料，要求退回單位。目前平陽住建部門已介入調查，負責人指是發電機排氣過大導致排氣道出現閃爆。

新樓盤位於平陽縣遠東路與東川路交界處，爆炸位置是5號樓，不少工人事後清理和運走散落的磚塊。現場照片可見，靠近排氣道的鐵門已被炸裂，電子門鎖完全脫離牆身，破損嚴重，部分電線已被燒黑，走廊玻璃亦被磚塊擊碎。警方和消防接報到場，拉起封鎖線。

一名宋姓女業主上周四（14日）表示，2018年花費100萬元人民幣（約121萬港元）購買單位，去年12月31日交樓，有業主驗收單位時發現排氣道突然發生爆炸。另有業主翻查資料發現，排氣道內沒做塗料及隔熱處理，質疑偷工減料是導致爆炸的原因之一。

多名業主擔憂是「豆腐渣」工程，質疑新樓盤如何通過政府相關部門驗收。樓盤負責人隨後回應稱，爆炸原因為柴油機怠速過高，產生熱膨脹閃爆。該說法與平陽縣住建局的質監站負責人解釋不同，當局正調查爆炸具體原因。