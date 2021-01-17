內地增109宗新冠肺炎確診　河北佔72宗本土感染

國家衞健委周日（17日）通報稱，內地新增109宗新冠肺炎確診病例，其中96宗為本土感染，河北佔72宗、黑龍江12宗、吉林10宗和北京2宗。河北石家莊有多名患者曾參加婚宴，多人近日曾做4次核酸檢測，均顯示無感染，隨後被發現確診。

通報顯示，新增13宗境外輸入病例，分別為上海4宗，福建、廣東和四川各2宗，天津、山東和湖南各1宗。另新增119名無症狀感染者，無新增死亡病例，累計88,227宗確診，其中4,635人死亡。目前仍有1,205名患者需留院隔離治療，其中42人為重症病例。

河北省衞健委公布新增患者的行蹤，部分人近日均至少做2次核酸檢測，結果均顯示為無感染，直到上周五（15日）或上周六（16日）再次檢測時，被發現確診。多名患者曾到超市購物、藥房買藥、餐廳食飯和街市買菜等。

河北邢台市宣傳部表示禁止辦人員聚集的傳統民俗活動，建議民眾緩辦婚事、簡辦喪事。在南宮市，當局稱從本月1日至15日，全市有34宗婚事取消或延期、26宗喪事從快從簡辦理。內地流行病學專家姜慶武則表示，目前可在交通等方面措施阻止傳播，相信經一、兩代感染後可減少，預計疫情在農曆新年前可被有效控制。