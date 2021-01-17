涉非法吸收公眾存款　網貸平台小牛資本63人被捕

廣東深圳公安局南山分局警方上周六（16日）通報稱，網貸平台「小牛資本管理集團有限公司」，涉嫌非法吸收公眾存款，警方拘捕63名涉案人員，除一名懷孕女子獲保釋外，其餘62人已被拘留。內媒指，45歲的小牛資本創始人兼董事長彭鐵亦被逮捕，他曾為在香港上市的佳兆業集團旗下金融公司的總裁。

通報稱，目前已逮捕彭某、李X立等多名涉案人員，警方另扣查和凍結公司及相關涉案高管的股票帳戶、銀行帳戶、房產、車輛等資產，加大追贓力度。警方早在上周三（13日）通報稱，對該平台立案調查。

資料顯示，小牛資本旗下P2P（點對點式的網絡借貸）平台「小牛在線」2018年出現還款困難，至去年5月才公布因行業經營環境惡化，退出網貸行業。當時該平台上的借貸餘額為104.19億元（人民幣，下同，約124.8億港元），借款人數約11萬。另旗下私募平台亦出現問題，深圳證監局去年7月通報稱該平台有違規項目，隨後被中國證券基金業協會注銷私募基金管理人資格。

據小牛在線本月12日公布的最新借貸情況，已累計兌付2.38億元（約2.85億港元），意味着經過半年多的清退後，小牛在線僅實現兌付比例2.28%，仍有逾百億元無法兌付。