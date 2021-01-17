石家莊今增27宗本土確診　衡水市醫療組支援

河北石家莊市新冠疫情持續。該市副市長孟祥紅表示，周日至中午12時，全市新增27宗確診病例、3名無症狀感染者。由本月2日至周日中午，石家莊累計確診病例706宗，現有無症狀感染者202名，均在定點醫院集中收治。

為應對本次疫情，石家莊衞生、公安等五部門，組建50個督導檢查組，對全市409個隔離點建設進行督導檢查。衡水市40名醫護人員組成的首批醫療救治團隊，周日出發赴石家莊開展醫療救治工作，派遣人員來自6所醫療機構，主要是重症醫學科的醫護人員，大部分曾支援湖北武漢和市級定點醫院的工作經驗。

另根據省專家研判，廊坊市固安縣就早前出現的確診病例，對密切接觸者進行全員核酸檢測，第二輪採樣工作已在上周六展開，目前採樣已全面完成正等待結果。當地決定自周二（19日）開始，將增加7天居家隔離封閉管理期限。

邢台市隆堯縣周日新增2宗確診病例，1宗無症狀感染者。市委常委、宣傳部部長戎陽表示，隆堯縣因檢測能力有限，委託濟南某單位協助收集樣本。該公司上周四（14日）謊報未有樣本染疫，惟兩日後又報告發現有確診樣本。縣政府啟動應急預案，對涉及的10名人員重新採樣，截至周日發現3人染疫。目前，公安機關已對濟南涉事單位採取刑事強制措施。