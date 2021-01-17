台軍強化打擊火力　覆蓋福建沿海城市

台灣的國防部智庫、國防安全研究院近日預計，台軍到2025年時將擁本島外遠至500公里的重層阻嚇力量。報告指，當局去年從美方採購的M142高機動火箭系統（HIMARS）射程達300公里，可有效壓制解放軍的沿海軍事據點；若台方把該系統部署在鄰近大陸的澎湖，射程更可至福建沿海各城市，威懾解放軍沿岸部署。

該題為「2025年台灣重層防禦有效嚇阻」的報告指，台當局已採購HIMARS系統和4種型號的魚叉導彈，若加上正在執行的原型艦建造工作，即「潛艦國造」案，將可以強化台軍300至500公里的重層打擊能力。其中，HIMARS系統可配搭M57戰術導彈，彈頭重量500磅，令台軍也有足夠火力進行長程打擊，增加解放軍攻台的難度。

報告另指，由於台海周邊水下環境複雜，有利潛艇作戰，台灣海軍已規劃部署將建成的潛艇，執行反艇任務。智庫認為，解放軍的反潛能力仍有不足，台造潛艇將可有效威脅解放軍渡海部隊，阻止對方從水路進攻台灣。

台灣的國防部周日（17日）證實，解放軍一架運8電子干擾機當日再度飛入台灣的西南防空識別區，高度為2,500米。台媒統計數據指，解放軍本月已共16天進入台西南空域，台軍38次廣播驅離。