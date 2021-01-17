廣州教授展出卡通鴨兔作品　網民質疑抄襲Miffy

廣州美術學院教授馮峰近期展出的《鴨兔元旦》中的卡通人物形象，被網民質疑是抄襲荷蘭卡通「米菲兔」（Miffy）。馮近日駁斥，藝術創作本身是一種社會研究，研究範圍涉及社會「符號」，所有公共符號都是藝術家創作的「詞語」，能夠構成記憶的Miffy亦是公共符號之一，是否侵權可交由法院決定。

內媒報道指，有網民近日在網上發布《鴨兔元旦》與Miffy的對比圖，兩個卡通人物形象均由單一的線條和顏色填充構成，鴨兔的形象像是把Miffy的嘴換成了鴨子的嘴。另外，一些場景、站位、擺設也十分相似，比如馮峰作品的《一家三口》中，三個盤子的位置、豆子的個數和位置，亦與Miffy作品相同。

對此，馮峰不認同抄襲的說法，解釋鴨兔在心理學和哲學領域很早就有的一個典型圖例，他已持續研究了30多年，包括鴨兔的構圖創作、擬人化角色等。他強調藝術創作中的社會符號，都在研究範圍當中，所有的公共符號也都可能在公共話語中使用。在馮峰看來，能夠構成記憶的MMiffy也是公共符號之一。

惟馮峰的解釋不獲網民接受，有網民批評，「給米菲兔加鴨嘴巴就當做自己的作品了？」、「這到底是藝術解構還是抄襲呢？」、「構圖和元素都一模一樣」、「這哪裏是公共符號，完全是拿人家的圖改了一點點」、「米菲兔是有版權有獨創性形象，不是公共符號啊」。