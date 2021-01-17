研究指國內城市飲用水PFAS過高　增加睾丸癌腎癌發病率

北京清華大學近日在雜誌《歐洲環境科學》（Environmental Sciences Europe）發表研究報告，指國內多個城市和地區的飲用水，含高濃度的全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS)，不但對人體有害，更可導致睾丸癌和腎癌發病率增加。其中四川自貢市、江蘇省連雲港市的飲用水最為嚴重。

報告指，PFAS通常用於製造衣服、食品包裝等塗層，抗熱抗油等。研究團隊分析內地66個城市、526個飲用水樣本，發現超過四成的飲用水PFAS水平，超出歐盟和美國有關機構發布的健康指導方針。華東和西南地區的飲用水PFAS水平更高，四川自貢、成都，江蘇連雲港、無錫、常熟，浙江杭州等地的飲用水，是PFSA濃度最高的城市，料有近9,850萬人受影響。

研究表明，高劑量的PFAS與人類疾病有很強的關聯性，但由於研究個體不同，每個個體對PFAS可能有不同的反應。動物研究顯示，接觸PFAS會導致睾丸癌和腎癌發病率增加、生育能力和生殖能力降低、免疫抑制和甲狀腺疾病等問題。研究團隊基於研究結果，提倡需要從受影響城市和地區的飲用水中去除這些物質，並且更好地控制和減少工業及其他源頭釋放的PFAS。

至上周六（16日），自貢市自來水公司工作人員回應內媒記者查詢，指自貢市飲用水水質每天都有工作人員監測，達到國家標準以後才正常供水。被指PFSA含量全國第二的江蘇連雲港自來水公司則回應，「近期我們也聽說到有人質疑水質的問題，我們這邊的飲用水檢測都是合格的、符合國家標準的，甚至比國家標準還要高」。針對上述回應，內媒記者通過《歐洲環境科學》公布的清華大學研究團隊聯繫方式，向文章作者提出採訪請求，惟至今尚未獲得回應。