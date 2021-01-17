新冠疫情致多地花市取消　花農：45萬盆年桔滯銷

受新冠疫情影響，廣東省內多個迎春花市取消，各區花市規模均比較往年「縮水」。雖然有地方部門早前與多個企業合作，以「網上花市」助幫助花農轉營轉銷，但有花農表示，即使可幫助花品銷售，往年過節代表「大吉大利」的年桔，其運輸、訂購、銷售渠道等成為花市銷售的一大難題。

內媒上周六訪問廣州市新洲村村長梁滿坤，他表示該村花農今年遇到不少退訂的情況，至少有45萬盆年桔滯銷。雖然已發動商會會員採購、鼓勵花農開網店，並在社區開設臨時擺攤，但亦無助解決問題，「今年年花難賣，年桔最難賣」。他表示，往年蘭花一般較早出貨，但今年因疫情加上花市取消和縮水，價格比去年下降30%以上仍賣不出去。

種植年桔的花農梁奀仔表示，網上花市、線上賣花不能解決一切問題。今年年花中最難賣的就是年桔，大盆年桔的運輸、訂購、銷售渠道困難重重。往年訂貨的客戶大多都是批發，「一拿都是一千多盆，基本都是番禺居民和附近城市」，但今年是近年來銷量最差的一年，直言損失超過金融風暴的2008年，他希望政府能提供一部分場地進行銷售。