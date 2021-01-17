台退役中將洩密遭通緝　軍方發放退休俸惹爭議

台灣中將林勤經在退役後赴美國，2014年因涉嫌在任時洩密遭台當局通緝。但近日有消息指，他退役後仍領取退休俸引起討論。台灣的國防部周日（17日）回應，指退休俸為每半年領發一次，林遭通緝時已發放上半年的月俸，後來已停發迄今；強調會依法行政，若林遭判刑必會追繳退俸。

台媒報道，台國防部整合評估室前主任林勤經在2007年退役後赴美後，調查局發現林在任職時將建構指揮系統「博勝案」的招標內容，事先洩露給軍火商，林卻不願出面說明及回應；至2014年，林遭台灣高等法院檢察署以違反「國家機密保護法」通緝。惟有知情人士透露，林在2014年至2018年期間，仍然續領退休俸等，合計約210萬元新台幣（約港元），迄今無法追討。

台灣的國防部周日回應，由於月退俸為每半年領一次，高檢署2014年1月發布通緝令時，當局已發放上半年的退休俸。另在公職人員享有的18％退休優惠存款利率方面，由於有關條例在2018年7月修法後新制上路前，法律無訂定遭「通緝」者須停發，軍方始終依法行政發放相關待遇；但強調，由於林現遭通緝，尚未判刑確定，若確定，會依法追繳。