男子隔離20日後確診　接觸者結束隔離需居家觀察7天

國內多地爆發新一波的新冠疫情。北京市疾控中心副主任龐星火周日（17日）在疫情防控發布會上表示，當地過去一日新增兩宗本土確診病例，其中一名患者在隔離20日後，至上周六（16日）才確診，目前已在集中隔離點進行醫學觀察。

龐星火表示，34歲男患者在順義區旺泉街道西辛南區居住，為該區金馬工業園某公司員工。他在去年12月27日作為確診病例的密切接觸者接受隔離觀察，期間多次核酸檢測均顯示未有染疫。至上周五出現咳嗽、腹瀉等症狀，再次檢測為受感染；翌日轉至醫院檢查診斷為確診病例，初步判斷無密切接觸者。

順義區委常委、常務副區長支現偉表示，截至周日下午，順義區已有1,184名密切接觸者解除集中隔離醫學觀察。但由於此次通報病例出現隔離觀察結束前確診的情況，決定對已結束「14+7」集中隔離醫學觀察的密切接觸者，繼續實施7天居家醫學觀察措施，觀察結束當天檢測結果無染病方可解除隔離。

北京市衞生健康委同日指出，北京截至上周五（15日）已有超過160萬人接種新冠疫苗，對9類重點人群疫苗第一劑次的自願、免費接種工作已基本完成。