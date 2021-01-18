金礦爆炸22工人被困多天　12人生還10人情況未明

山東省笏山金礦爆炸事故踏入第8日，22名工人被困。周一（18日）凌晨1時許，內地官媒報道，搜救人員成功經鑽孔輸送物資，根據井下傳回的紙條顯示，井下目前現有12人，惟有10人情況未明。後續救援工作還在全力緊張推進中。

報道指，救援人員以鋼絲繩運載急救物資，包括手電筒、營養液、藥品、紙筆等，由鉛墜帶著牽引繩，緩緩下放，經貫通的鑽孔傳至井下，並感到有人多次拽繩。牽引繩事後回到地面，急救物資全被生還工人取走，當中並附有紙條傳達以上訊息。

內媒在周日晚上11時許報道指，井下傳回的紙條表示，被困的22名工人都位於五中段，「全部都活着」。但至周一官媒澄清，紙條顯示的內容是，「五中段現有11人，六中段1人，另有10人情況不明」。

事發於上周日（10日），山東五彩龍投資有限公司的位於煙台棲霞市的笏山金礦孑發生爆炸，多名工人被困。公司負責人因遲報30小時被警方拘留，市委書記，市委副書記、市長均被免職。救援曾因障礙物堆積量大、人員清障等原因而被拖延，至周日鑽孔貫通堆積物後，井下傳出疑是生還者的敲擊聲回應。