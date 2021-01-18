英媒︰特朗普政府為削弱華為　撤銷晶片供應商供貨許可

美國總統特朗普卸任在即，英媒周日（17日）引述消息人士指，特朗普政府已通知包括晶片巨頭英特爾（Intel）在內的多間供應商，當局已拒絕多份向中國科技巨企華為出口許可證申請，並撤銷至少一份已簽發的許可證。英特爾公司及美國商務部均未就事件回應。

報道引述一封電郵，內容提及美國半導體協會（Semiconductor Industry Association）上周五（15日）稱，商務部已表達了拒絕申請並撤銷許可證的意圖，涉及半導體行業大部分產品，並向接收郵件的公司查詢是否已接獲通知。郵件內容又提及，多間公司數個月來一直等待當局發出許可證，由於特朗普政府任期不足一周，業界處理有關問題將會是一項挑戰。

美國早前以國家安全為由，將華為列入商務部的「實體清單」，限制了供應商向華為出售美國商品和技術，並要求供應商在出口部分獲允許的商品或技術時，申請銷售許可。

知情人士指，在當局採取最新行動前，至少有150項、約價值1,200億美元（約9,360億港元）的商品和技術，正申請出口許可，之所以被擱置，是因為美國各機構無法就是否批准許可達成共識。