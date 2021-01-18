多市送物資助抗新冠疫情　中國鐵路贈1300噸即食麵

河北爆發新冠疫情，多地相繼禁止民眾外出。中國鐵路北京局集團有限公司周日（17日）表示，兩列共50車載滿即食麵的貨櫃專列，從天津新港開出到達邯鄲，將為河北提供共1,300噸的即食麵。此外，湖北亦捐贈價值1,000萬元（人民幣，下同，約1,200萬港元）防疫物資；西藏捐贈礦泉水、羊肉等，均為河北抗疫伸出援手。

中國鐵路表示，這兩列貨櫃專列全部裝載40英尺的貨櫃箱，每箱裝載26噸物資。到達河北邯鄲地區的物流基地後，將直接由汽車運輸至商場、超市等地，為前線送上急需生活必需品。同時，預計近期還將有290個40英尺貨櫃箱物資發運到石家莊、邢台、邯鄲等地區。

此外，湖北向河北捐贈的1000萬元的防疫物資，在周日抵達石家莊，防疫物資包括移動核酸檢測車、檢測系統以及湖北省生產的醫用防護口罩、兒童口罩、醫用防護服等防疫物品。而西藏阿里地區亦同樣籌集到總價值近180萬元（216萬港元）的生活物資，包括40噸礦泉水、4,000公斤羊肉和6000個「九味防瘟香囊」，也於近日陸續運抵石家莊。