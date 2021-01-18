內地單日增109宗本地確診　石家莊患者曾訪40多村

內地周一（18日）公布新增109宗新冠肺炎確診個案，93為本地個案，當中以河北和吉林疫情最嚴重，各有54和30宗，其餘黑龍江和北京各有7和2宗。河北石家莊一名患者於檢測公司工作，曾駕車到邢台市40多條村採集水樣本。

河北新增本地確診病例中，52宗來自石家莊，邢台市報告2宗。當地新增個案中，多人分別為小學和中學學生，亦有人在學校工作或曾接送子女到學校。至於在檢測公司工作的患者，是一名33歲男子，現居石家莊長安區。他於上月26日起一連多日前往不同地區工作，本月初曾到理髮店理髮、在火鍋店用餐，又駕車接載同事。本月4日，他自行前往接受深喉採樣，翌日集中隔離觀察，隔日再採樣均無感染。到本月8日接受核酸檢測顯示受感染，當日診斷為無症狀感染者，於周日（17日）轉為確診。

近日爆發新一波疫情的吉林市，周一新增本地確診者當中13人來自長春，通化有17宗。全國過去一日出現16宗境外輸入確診病例，分別為上海4宗、陝西3宗、浙江和湖南各2宗，以及北京、天津、福建、廣東和四川各一宗。另同日新增115宗無症狀感染個案，當中104宗為本地個案，其餘11宗為境外輸入。至今內地累計88,336宗確診，當中4,635人病亡。