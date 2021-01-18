分析指拜登上台難扭轉中美關係　惡性競爭或引發新冷戰

美國候任總統拜登周三（20日）就職，其對華立場惹來各方關注。中國社會科學院美國研究所周日（17日）分析指，拜登作風相對溫和，中美關係短期內會較現任美國總統特朗普任內緩和；但由於美國政界在對華問題上基本達成了共識，視中國為美國最大的戰略競爭對手，相信兩國關係長期來看會更加複雜，「中美關係再也回不到過去」。

該研究所副所長袁征接受內媒訪問時表示，拜登上任後可能會逐漸恢復中美官方交往，在氣候變化、抗疫等問題上合作。然而，拜登同時或亦會在民主、自由、人權等問題上加強對華施壓，包括新疆、西藏、香港、台灣問題等。袁征指出，拜登的4年任期基本和中國的「第十四個五年規劃」時間重疊，兩國關係將取決於美方能否接受中國崛起，若否，則可能引發戰爭。

報道另引述上海復旦大學國際關係研究院院長吳心伯分析指，若中美走向惡性競爭，或將引發雙方對抗和衝突，甚至爆發新冷戰。但吳心伯認為，由於拜登政府有比較豐富的外交工作經驗，會較上一任更能和中國溝通，預期雙邊關係會較穩定。他稱：「現在就看拜登上台提供的緩和與調整的機會窗口，雙方是否能夠有效開展合作，同時管控好分歧，這對於美中雙方都是一個考驗。」