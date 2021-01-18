民營檢測機構涉瞞報確診　相關公司遍全國惹憂慮

河北邢台市的新冠疫情未止，政府近日公布有外判檢測機構涉瞞報3宗確診結果，涉事的濟南華曦醫學檢驗實驗室翟姓負責人，已被採取刑事強制措施。有網民周一（18日）發現，涉事實驗室隸屬深圳市核子基因科技有限公司，而後者在內地各省市擁有54間公司、33個檢測實驗室，質疑全國各地民營機構至今檢測的可信度。

邢台市通報指出，當局在上周二及三（12至13日）委託濟南華曦醫學，化驗隆堯縣314,987個樣本。該實驗室於上周四（14日）凌晨0時20分遞交結果，指全部樣本不含新冠病毒；但兩日後卻表示有一個樣本確診。翟姓負責人當時解釋稱，當日遞交結果時尚餘小量樣本未完成檢測，包括上述確診樣本。

不少民眾擔心，內地近期爆發多宗疫情，各地核酸檢測需求增加，檢測速度要求高，一方面令各市需委託外市的外判民營機構檢測，如上述邢台市委託山東濟南機構；亦令檢測機構為追求速度，或忙中有錯，甚至鋌而走險。民眾要求當局加強監管，嚴懲涉事負責人，以達阻嚇之效。

資料顯示，濟南華曦醫學檢驗實驗室是當地首批獲許可展開核酸檢測的外判機構，但在去年4月，該實驗室卻因「未將感染性醫療廢物置於專用包裝物」，違反多條規例而遭市衞健委警告和罰款。