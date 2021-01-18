疫情衝擊基層就業穩定　逾三成人收入下降

內地有研究顯示，新冠肺炎疫情持續對基層勞動力市場帶來極大衝擊。在縣域勞動力市場，有三成勞動人口收入相比疫情前有所下降，同時工作穩定性下降。

清華大學社會科學學院縣域治理研究中心、社會與金融研究中心，上周六（16日）發布有關縣域勞動力的市場調查報告，顯示24.4%的勞動人口收入水平相比疫情前有所下降，另有6%勞動者收入水平減幅巨大，31.7%的縣域勞動者在疫情後開始從事兼職。這些現象說明，縣域勞動者的工作愈來愈不穩定。數據還顯示，非創業受訪者中超過兩成目前沒有工作，其中近半數人失業。

參與調查研究的清華大學社會科學學院縣域治理研究中心主任何曉斌表示，疫情對失業人士求職帶來較大衝擊；企業總體招聘需求較低，只有23.28%企業有此需求。疫情對傳統生產模式也帶來挑戰，出現一些新的工作及生活方式，甚至是商業模式，例如網上會議、網上教育或娛樂等。但這些新生業態，對於平均年齡44歲、中學學歷佔八成的縣域勞動人口來說，因不熟悉使用而出現困難。

報告建議政府完善經濟相關法律法規，保障民眾兼職的權益，並加強對流動務工人員的職業引導和失業保障，幫助小微企業盡快走出困境，也要加強勞動人口技能培訓，增加與企業需求適配度。