8萬速遞及外賣員打新冠疫苗　18歲以下最快3月接種

國內多地已相繼展開新冠疫苗接種工作，單在北京市，自今年元旦起截至周日（17日）凌晨零時已有170萬人接種，當中速遞和送外賣員約佔8萬人。而針對18歲以下人士何時能接種疫苗，國藥集團中國生物董事長楊曉明預計最快在今年3月前。

北京市的疫苗接種點共205個，配置接種人員8,700多人，組建了66支市級應急接種隊伍。北京市疫苗接種工作組相關負責人表示，近期國內疫情反覆，惟速遞和送外賣員依然不辭勞苦為民眾服務。由於他們屬於物流人員，暴露風險相對較高，因此有必要為他們做好安全保障。

楊曉明日前接受官媒訪問時稱，國藥集團子公司中國生物技術集團開發的新冠疫苗目前在國內已接種超過1,000萬劑次，該公司已向國家醫療產品管理局提交臨床數據並進入監管審批程序，從而盡快將疫苗接種人群範圍擴大至兒童和青少年。

他表示，根據內部已經獲取的數據，3歲至17歲的兒童和青少年可以接種該疫苗，但要更加慎重。他解釋，兒童的免疫系統還在發育，與成年人有差異；尤其是3歲至5歲的幼齡兒童仍在生長階段，必須在接種疫苗時特別仔細地監測。