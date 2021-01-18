生產含類固醇面霜　涉案企業遭吊銷營業牌

福建漳州兩款嬰兒抑菌霜被驗出含有類固醇，導致使用該產品的嬰兒慘變「大頭娃娃」，當地衞健部門已將有關線索移送公安機關調查。漳州市衞健委網站周一（18日）公布，市場監管部門依法吊銷涉案企業的營業執照。

通報指出，根據目前產品檢測結果和調查情況，涉案的歐艾嬰童健康護理用品有限公司生產及銷售偽劣產品，涉嫌犯罪。公安機關已立案調查，並對疑犯採取刑事強制措施。衞健部門亦吊銷涉案企業的《消毒產品生產企業衞生許可證》，市場監管部門則吊銷該企業的營業執照。

涉案企業生產的「益芙靈多效特護抑菌霜」及「開心森林一抹舒寶寶皮膚抑菌霜」被驗出含有皮質類固醇「丙酸氯倍他索」，有5個月大的女嬰使用後變成重達22斤的「大頭娃娃」，並有發育遲緩、多毛、臉腫等症狀。

漳州市衞健委到現場查看該企業的生產清單和銷售清單，發現涉事兩款產品分別生產於去年3月和9月，兩批次共1,200瓶，均為訂單式發貨，銷往江蘇宿遷和連雲港。事件處置工作組表示，將繼續加強偵辦該案件，依法從嚴查處涉案企業及相關人士。