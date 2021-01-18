英保守黨議員：為保中美貿協　華隱瞞新冠疫情

英國保守黨下議員施志安周日（17日）在《太陽報》撰文，稱中國一早已知新冠病毒會人傳人，但為求與美國達成貿易協議，選擇隱瞞疫情。外相藍韜文周日接受英國廣播公司（BBC）訪問，表明英國不應與侵犯人權的國家談論自由貿易協定。

施志安在題為《卑劣的中國為保1萬億美元（約7.8萬億港元）協議而瞞疫》的文章中，指去年爆發疫情以來，世界衞生組織總幹事譚德塞讚揚中國防疫方面「及時和透明」，但實情是中國政府隱瞞真相，並一早知病毒會人傳人，甚至打壓追求責任的醫生、記者等。

施志安提到中美在2019年達成的貿易協議，稱中方務求令美國暫停貿易制裁北京、避免經濟再捐失1萬億美元，而故意瞞疫以爭取時間，直至雙方成功簽訂貿協。他說，一旦出現有關中國疫情失控的消息，都會摧毀中美貿易協議，對經濟造成極大傷害。

英國計劃推出新法禁止入口涉嫌強迫勞動生產的新疆貨品，部分議員要求推行更多措施，考慮上議院早前通過的法案，授權法院阻止英國與犯下種族滅絕的國家達成自由貿易協定。藍韜文坦言門檻設得相當高，又指即使有國家未達到種族滅絕的程度，但只要有侵犯人權，英國都不應與之進行自由貿易談判。他又指有關決定不應由法院決定，因為法院沒有足夠資源裁定一個國家是否干犯種族滅絕。有分析指，其言論是不點名批評歐盟與中國達成的《中歐投資協定》。